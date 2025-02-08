Создать 2 svg логотипа из png картинок

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Завершен9 заявок58 просмотров

Создать 2 svg логотипа из png картинок

Отрисовка логотипов
3 месяца назад
skripnik-dima
Дмитрий 
43 года
7 лет в сервисе
Был
13 дней назад

Выбранный исполнитель

dear1308
Игорь 
57 лет
10 лет в сервисе
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21 час назад
3 месяца назад
$7
2 дня
Escrow
отлично
Хорошо поработали!

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