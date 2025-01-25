Необходимо доработать цветной логотип, созданный нейросетью. Требуется подготовить три версии: только текст, только иконка и текст с иконкой. Логотип должен быть экспортирован в векторный формат SVG. Пожелания включают добавление эффекта
Мемкоин
Нужен человек для разработки, идеи мемкоина. Стикеры для телеграма, баннер, иконку и в целом проекта. Можно в команду
Заявки фрилансеров
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