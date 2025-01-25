Мемкоин

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт10 заявок48 просмотров

Нужен человек для разработки, идеи мемкоина. Стикеры для телеграма, баннер, иконку и в целом проекта. Можно в команду

Создание баннеровСоздание иконокСоздание стикеров
3 месяца назад
guest_16833090537775
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Заявки фрилансеров

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#1
Иконки и Пиксель-арт