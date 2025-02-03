Персонаж

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  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт4 заявки38 просмотров

Требуется создать анимированного персонажа иконки для приложения , анимированный персонаж , различные варианты движения !

Создание персонажей
3 месяца назад
VOICEbot
Эрнест 
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Заявки фрилансеров

Андрей
 
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2 дня назад
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