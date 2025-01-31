Сделать 6 иконок социальных сетей для сайта

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Закрыт4 заявки8 просмотров

Здравствуйте.
Нужно сделать 6 квадратных плоских иконок 50х50px в стиле имеющегося логотипа.
Инста, Х, Телега, Тикток, Youtube, Dexscreener (голова орла).
Лого покажу выбранному исполнителю.

Создание иконок
14 дней назад
creater
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Выбранный исполнитель

Lukasus7788
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$1
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