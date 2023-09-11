Логотип кофейни самообслуживания

Здравствуйте, необходимо создать логотип Прикрепляю PDF файл с ТЗ: https://www.dropbox.com/scl/fi/cvb6xgl74c6aj8n82piej/.pdf?rlkey=0rtojgbsvwh4bcpgp2prv3noc&dl=0 От вас ожидаю стоимость, сроки реализации и что входит в стоимость
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Требуется разработать логотип с использованием имеющегося чернового изображения. Цветовая палитра должна гармонировать с кофейной тематикой. В логотипе обязательно должно присутствовать название бренда "Кофе Ритм". Предполагается, что логотип будет помещен в круг, но мы открыты к рассмотрению альтернативных предложений. Также, логотип будет размещаться на деревянной кофейной стойке, и мы можем предоставить вам пример стойки для дополнительной информации.
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