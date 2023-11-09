Гармони от Павла Уханова

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен13 заявок149 просмотров
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#1$50

Необходимо разработать логотип для Интернет магазина гармоней. Горизонтальная компановка. Идея Обыграть элементы гармони и бренд Павел Уханов... можно Уханов...можно УХ Цвета красный, черный, серый

4 месяца назад
antonzh
Антон 
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azarnov
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Отличная работа! Спасибо
Только позитивное впечатление от сотрудничества с Антоном!
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azarnov
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Логотипы и Знаки
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