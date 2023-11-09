Гармони от Павла Уханова

Алмазные бурение и пиление, резка. То есть сквозные и не только сквозные отверстия(дырки) как обычно в бетонных перекрытиях под вентиляции, трубы, коммуникации. Название фирмы " INTELBOHR ", букву есть желание заменить на символ/знак, который ...
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Необходимо разработать логотип для Интернет магазина гармоней. Горизонтальная компановка. Идея Обыграть элементы гармони и бренд Павел Уханов... можно Уханов...можно УХ Цвета красный, черный, серый
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