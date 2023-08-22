Разработать лого

$20
Логотипы и ЗнакиЗакрыт25 заявок97 просмотров
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Доброго здоров?я, шановне панство! Потрібно розробити лого студії веб дизайну. Замовнику хочеться бачити щось пов?язане з джойстиком, наприклад як було у компанії marketing gamers (додам в закрепи)

Назва компанії CodePlay

Стиль жовто-чорний

Напрямок - веб дизайн

Те, що подобається Замовнику додам, але і Ваші ідеї теж розглянемо

Ціна ваша, проте Договірна

4 месяца назад
Yaqrut
33 годаУкраина
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
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