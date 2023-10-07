Хороший дизайн виден сразу. Отличный дизайн незаметен. — Джо Спарано
Привет всем!!!
Меня зовут Андрей и я UX/UI дизайнер.
Занимаюсь дизайном сайтов и разработкой лучшего интерфейса для ваших продуктов.
МОЯ ОСНОВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
Веб-дизайн и всё что с ним связано: дизайн игр, сайтов, мобильных и десктоп приложений, разработка интерфейсов и логотипов.
МОИ КОНТАКТЫ
Telegram https://t.me/andreynorth
Email [email protected]
Для начала сотрудничества вам остаётся лишь связаться со мной любым из доступных способов.
Портфолио
- BLACK BOXнет просмотров
- CYBERDRIVEнет просмотров
- Cowboy Innovative Bike Shopнет просмотров
- LOGOS OF TWO ONLINE STOREнет просмотров
- GODDESSнет просмотров
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$10/час
от $100от 5 дней
#187
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$10/час
от $100от 5 дней
#454
Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от $100от 5 дней
#2881