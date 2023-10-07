ASH1393

Андрей ASH1393

 
31 год
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Хороший дизайн виден сразу. Отличный дизайн незаметен. — Джо Спарано

Привет всем!!!

Меня зовут Андрей и я UX/UI дизайнер.

Занимаюсь дизайном сайтов и разработкой лучшего интерфейса для ваших продуктов.

МОЯ ОСНОВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ

Веб-дизайн и всё что с ним связано: дизайн игр, сайтов, мобильных и десктоп приложений, разработка интерфейсов и логотипов.

МОИ КОНТАКТЫ

Telegram https://t.me/andreynorth

Email [email protected]

Для начала сотрудничества вам остаётся лишь связаться со мной любым из доступных способов.

Портфолио

Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$10/час
от $100от 5 дней
#187
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$10/час
от $100от 5 дней
#454
Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от $100от 5 дней
#2881