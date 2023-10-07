Хороший дизайн виден сразу. Отличный дизайн незаметен. — Джо Спарано

Привет всем!!!

Меня зовут Андрей и я UX/UI дизайнер.

Занимаюсь дизайном сайтов и разработкой лучшего интерфейса для ваших продуктов.

МОЯ ОСНОВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ

Веб-дизайн и всё что с ним связано: дизайн игр, сайтов, мобильных и десктоп приложений, разработка интерфейсов и логотипов.

МОИ КОНТАКТЫ

Telegram https://t.me/andreynorth

Email [email protected]

Для начала сотрудничества вам остаётся лишь связаться со мной любым из доступных способов.