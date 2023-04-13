uliabulyga

Юля uliabulyga

 
27 летБеларусь/Барановичи
3 года на фриланс-бирже
Была
21 день назад
graphic designer

Мои сферы:
-логотип и брендинг
-полиграфия
-промышленный дизайн (упаковка и этикетки)
https://www.behance.net/f4d90e6f/projects или инстаграм auch.designer - здесь больше работ, так как не все работы сохранены, что бы загрузить их сюда.

Учусь на графического дизайнера в European humanities university.
С 2021 года время от времени занималась фриланс-проектами по дизайну.
С 13.04.2023 по 24.07.2023 - работала графическим дизайнером в ОАО "Берестейский пекарь", в мои обязанности входило:
-разработка/доработка дизайна упаковок/пакетов
-создание баннеров, каталогов, листовок
-ведение соц. сетей ( фото/видеосъемка, создание и написание постов по тз)
-ретушь