graphic designer
Мои сферы:
-логотип и брендинг
-полиграфия
-промышленный дизайн (упаковка и этикетки)
https://www.behance.net/f4d90e6f/projects или инстаграм auch.designer - здесь больше работ, так как не все работы сохранены, что бы загрузить их сюда.
Учусь на графического дизайнера в European humanities university.
С 2021 года время от времени занималась фриланс-проектами по дизайну.
С 13.04.2023 по 24.07.2023 - работала графическим дизайнером в ОАО "Берестейский пекарь", в мои обязанности входило:
-разработка/доработка дизайна упаковок/пакетов
-создание баннеров, каталогов, листовок
-ведение соц. сетей ( фото/видеосъемка, создание и написание постов по тз)
-ретушь
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Логотип для интернет-магазина2 просмотра
- Баннер для хлебозавода3 просмотра
- Сертификат подарочный для духов2 просмотра
- Баннеры для компании духов2 просмотра
- Ретушь4 просмотра
- Постеры2 просмотра
- Постеры4 просмотра
- Логотип и сертификат для бьюти студии1 просмотр
- Дизайн пакета для хлебобулочной продукции2 просмотра
- Портрет48 просмотров