graphic designer

Мои сферы:

-логотип и брендинг

-полиграфия

-промышленный дизайн (упаковка и этикетки)

https://www.behance.net/f4d90e6f/projects или инстаграм auch.designer - здесь больше работ, так как не все работы сохранены, что бы загрузить их сюда.



Учусь на графического дизайнера в European humanities university.

С 2021 года время от времени занималась фриланс-проектами по дизайну.

С 13.04.2023 по 24.07.2023 - работала графическим дизайнером в ОАО "Берестейский пекарь", в мои обязанности входило:

-разработка/доработка дизайна упаковок/пакетов

-создание баннеров, каталогов, листовок

-ведение соц. сетей ( фото/видеосъемка, создание и написание постов по тз)

-ретушь