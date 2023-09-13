Создание логотипа

Здравствуйте, Виктор!

Нужен логотип для фирмы, которая занимается бурением отверстий в стенах, потолках и др. Так называемое алмазное бурение и резка. Может для Вас это что-то не совсем знакомое, но погуглив Вы поймете о чем речь.

Название фирмы INTELBOHR, что означает если дословно перевести - умное бурение, то есть мы бурим(сверлим) с умом, качественно. В названии фирмы букву "О" хочется изменить на "?" (знак, обозначающий диаметр). В логотипе должно быть исключено отображение алмаза, бриллианта. В логотипе желаемы пурпурный и светло-синий цвета. Несколько вариантов логотипа так же желаемы. Если важно - ввтомашина так же будет обклеиваться наклейками с логотипом.

Если у вас есть еще вопросы, пишите конечно же