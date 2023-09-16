Логотип для фирмы занимающаяся бурением отверстий в стенах, потолках

$60
Логотипы и ЗнакиЗавершен36 заявок976 просмотров
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#1$30
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Алмазные бурение и пиление, резка. То есть сквозные и не только сквозные отверстия(дырки) как обычно в бетонных перекрытиях под вентиляции, трубы, коммуникации.

Название фирмы " INTELBOHR ", букву есть желание заменить на символ/знак, который обозначает "диматер" - то есть перечеркнутый круг по диагонали.

Если дословно перевести - умное бурение, то есть акцент на это.

Цвета пурпурный и светло-синий предпочтительно.

Нельзя использовать в логотипе алмаз или бриллиант.

Прикреплён 1 файл, который немного отображает желаемый результат, но не обязательно именно так.

Желательно несколько вариантов.

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guest_1693158412126
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