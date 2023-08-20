Создать логотип в фигме Иллюстраторе

$15
Логотипы и ЗнакиЗакрыт22 заявки76 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно создать современный лаконичный логотип в минимализме

МаксиОптика (магазин оптики)

Оперативно без ИИ, Иллюстратор или Фигма

Сохранить по всем стандартам

Вектор для полиграфии и растр для наклеек

4 месяца назад
Kusko1302
27 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад