Создать логотип в фигме Иллюстраторе

Здравствуйте, нужно создать логотип в векторе для интим-магазина. Макет главной страницы с лого приложил к ТЗ. Так же нужно создать в SVG формате favicon (пример так же приложил в файле). Вводные данные ...
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Нужно создать современный лаконичный логотип в минимализме
МаксиОптика (магазин оптики)
Оперативно без ИИ, Иллюстратор или Фигма
Сохранить по всем стандартам
Вектор для полиграфии и растр для наклеек
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