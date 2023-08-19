Создать логотип для зуботехнической лаборатории

Здравствуйте. Необходимо создать похожую работу: PANDASUSHI
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1.Цвета должны быть сдержанные но стильные
2.Должен быть связан с стоматологией, искусством и цифровыми решениями
3.Название aesthetic digital lab
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