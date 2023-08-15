Нужен лого для Авито-магазина

Название: MAC STORE SPb.

В лого должны быть:

Полное название Изображение ноутбука по типу того, что в приложенном файле

Хотелось бы также видеть какие-либо геометрические фигуры, либо линии

Логотип должен быть с уклоном в минимализм

Цвета: Черный, белый, серый и все их оттенки

Также нужно, чтобы лого помещался в круглую рамку для фото на авито