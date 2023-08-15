Нужен лого для Авито-магазина

Логотипы и ЗнакиЗакрыт4 заявки30 просмотров
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Название: MAC STORE SPb.

В лого должны быть:

  1. Полное название

  2. Изображение ноутбука по типу того, что в приложенном файле

Хотелось бы также видеть какие-либо геометрические фигуры, либо линии

Логотип должен быть с уклоном в минимализм

Цвета: Черный, белый, серый и все их оттенки

Также нужно, чтобы лого помещался в круглую рамку для фото на авито

4 месяца назад
eclipse99X
23 годаРоссия
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
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Выбранный исполнитель
Sofya_R
Софья 
74 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
3 дня назад
4 месяца назад
$6
2 дня
RUBWMZ
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