Нужен лого для Авито-магазина

Нужно нарисовать лого
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Название: MAC STORE SPb.
В лого должны быть:
Полное название
Изображение ноутбука по типу того, что в приложенном файле
Хотелось бы также видеть какие-либо геометрические фигуры, либо линии
Логотип должен быть с уклоном в минимализм
Цвета: Черный, белый, серый и все их оттенки
Также нужно, чтобы лого помещался в круглую рамку для фото на авито
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