Создать похожую работу

Существующий логотип уже устарел и не помещается в круглые рамки аватаров социальных сетей. Нужно сделать его более компактным и современным. Возможно предусмотреть какую-нибудь анимацию, для заставки на Youtube (чтобы стрелки крутились и из малого логотипа ...
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