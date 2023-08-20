Логотип для молодших класів

$10
Логотипы и ЗнакиЗавершен3 заявки9 просмотров
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Логотип для молодших класів робота має виконана в ярких тонах і веселих для як дітей так і дорослих

В мінімалістичному стилі

4 месяца назад
LesyaSh24
Леся 
32 годаУкраина
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Sontar
20 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
4 месяца назад
$10
1 день
UAH
Замовляла логотип, все було виконано вчасно та якісно, результат перевершив очікування. Приємно здивована швидкою комунікацією та розумінням Т3. Буду звертатись ще не один раз, рекомендую !
Гарно подала задачу і все чітко На щастя сразу була і мене пфдходяща готова робота!