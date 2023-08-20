Требуется нарисовать логотип секонд-хенда в стилистике прикрепленного фото. Идея : Девушка в полный рост держит в руках тюбик с горчицей и выливает на себя ( прорисовать капли. Горчица капает на желтую одежду : топик ...
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Логотип для молодших класів робота має виконана в ярких тонах і веселих для як дітей так і дорослих
В мінімалістичному стилі
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