Осовременить логотип

Логотипы и ЗнакиЗакрыт15 заявок60 просмотров
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Существующий логотип уже устарел и не помещается в круглые рамки аватаров социальных сетей. Нужно сделать его более компактным и современным. Возможно предусмотреть какую-нибудь анимацию, для заставки на Youtube (чтобы стрелки крутились и из малого логотипа появлялся большой например)

4 месяца назад
Grod
20 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
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