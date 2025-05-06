Ищется дизайнер для разработки логотипа для агентства недвижимости. Необходимо предоставить примеры работ и стоимость услуг. Ожидаются креативные идеи и профессиональный подход к созданию уникального логотипа.
Нужен редизайн логотипа медицинского центра
Нужно сделать редизайн логотипа медицинского центра. Наряду с обычными форматами изображения нужен формат .svg для сайта. Оплата договорная.
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