Нужен редизайн логотипа медицинского центра

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Закрыт10 заявок20 просмотров

Нужно сделать редизайн логотипа медицинского центра. Наряду с обычными форматами изображения нужен формат .svg для сайта. Оплата договорная.

Отрисовка логотипов
15 часов назад
Manual-Plus
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Выбранный исполнитель

Kariuk2025
Ростислав 
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Заявки фрилансеров

Kariuk2025
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