Ищется дизайнер для создания логотипа сервиса 'friends', который будет ассоциироваться с дружбой и партнерством. Логотип может содержать название или быть стилизованным. Важно выделить один элемент, символизирующий дружеские советы или рекомендации. Примеры референсов и визуал предоставлены.
Логотип
Выполнить редактирование и анимирование логотипа
Заявки фрилансеров
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