Внести правки в логотип созданный нейросетью

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Открыт1 заявка19 просмотров

В созданном нейросетью логотипе, внести правки. Неправильная антропометрия персонажей(лишний палец, лишняя конечность, неправильные глаза). Основная задача довести готовый логотип до ума.

НейросетиРедактирование изображенийСоздание логотипов
15 часов назад
Сергей
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Гиоргии
 
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