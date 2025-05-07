Требуется разработать лаконичный и стильный логотип для сайта GPS мониторинга Cursline. Логотип должен включать спутник из бесплатных стоков с минимальными изменениями. Необходимо немного изменить элементы спутника, чтобы сохранить его уникальность. Пример желаемого стиля логотипа приложен.
Логотип
По концепции будет два персонажа, это «Хмелек» - смахивающее Пивко бочка, только в Виде хмеля. И персонаж Кружка Пива с пеной - девочка «Пенка»
По концепции вывески несколько вариантов.
1. Либо схожая как вывеска у ПивКо. Только вместо Пив-Хмель/затем также персонаж «Хмелек» и затем Март
2. Либо логотип похожий с жизнь мартом, только сверху вместе зеленных полосок, как будто волны Пива с пеной желтого цвета, также 3 штуки. И без персонажа.
Может во втором варианте где то сбоку тоже «Хмелек» будет уместен...
Цвета используемые Желтый, Зеленый, Коричневый
По Шрифту что-то классическое, может с легким смягчением.
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