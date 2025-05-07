По концепции будет два персонажа, это «Хмелек» - смахивающее Пивко бочка, только в Виде хмеля. И персонаж Кружка Пива с пеной - девочка «Пенка»

По концепции вывески несколько вариантов.

1. Либо схожая как вывеска у ПивКо. Только вместо Пив-Хмель/затем также персонаж «Хмелек» и затем Март

2. ⁠Либо логотип похожий с жизнь мартом, только сверху вместе зеленных полосок, как будто волны Пива с пеной желтого цвета, также 3 штуки. И без персонажа.

Может во втором варианте где то сбоку тоже «Хмелек» будет уместен...

Цвета используемые Желтый, Зеленый, Коричневый

По Шрифту что-то классическое, может с легким смягчением.