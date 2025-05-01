Разработать логотип минимализм

$20
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Открыт16 заявок164 просмотра

Логотип для транспортной компании

По перевозки автомобилей важно современный креативный подход

Минимализм и передать смысл

На фото то что было

Создание логотипов
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