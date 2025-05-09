Требуется дизайнер для разработки логотипа детского футбольного лагеря. Также необходимо создать презентации и буклеты для эффективного продвижения лагеря и его мероприятий. Ожидается креативный подход и умение работать с детской тематикой.
Требуется дизайн логотипа
Нужна разработка логотипа и favicon для сайта.
Специфика - производство и продажа мебели
Название - Mebli BGV
Текущий сайт - https://bestoffice.in.ua/
Цвета, используемые на сайте:
Темный основной (зеленый) - 56:142:60, #388E3C
Основной (зеленый) - 76:175:80, #4CAF50
Светлый основной (сероватый) - 200:230:201, #C8E6C9
Акцентирование (зеленый) - 139:195:74, #8BC34A
Акцентирование (дип оранж) - 255:87:34, #FF5722
Основной текст (темно-серый) - 33:33:33, #212121
Дополнительные текст (светло-серый) - 117:117:117, #757575
Рассчитываю получить несколько вариантов логотипа, из которых выберем итоговый. Принимаю предложения по стоимости и ссылку на портфолио пожалуйста.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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