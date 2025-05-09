Требуется дизайн логотипа

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен19 заявок52 просмотра

Нужна разработка логотипа и favicon для сайта.

  • Специфика - производство и продажа мебели

  • Название - Mebli BGV

  • Текущий сайт - https://bestoffice.in.ua/

Цвета, используемые на сайте:

  • Темный основной (зеленый) - 56:142:60, #388E3C

  • Основной (зеленый) - 76:175:80, #4CAF50

  • Светлый основной (сероватый) - 200:230:201, #C8E6C9

  • Акцентирование (зеленый) - 139:195:74, #8BC34A

  • Акцентирование (дип оранж) - 255:87:34, #FF5722

  • Основной текст (темно-серый) - 33:33:33, #212121

  • Дополнительные текст (светло-серый) - 117:117:117, #757575

Рассчитываю получить несколько вариантов логотипа, из которых выберем итоговый. Принимаю предложения по стоимости и ссылку на портфолио пожалуйста.

Отрисовка логотиповСоздание логотипов
7 дней назад
george_badanin
49 лет
2 года в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

AE_dsgn
35 лет
4 года в сервисе
Была
час назад
7 дней назад
$50
5 дней
Escrow
Благодарю Анастасию за работу! И процессом, и результатом совместной работы доволен. Из предложенных начальных вариантов выбрали лучший и доработали до финального. Рекомендую Анастасию к сотрудничеству.
Очень рада была сотрудничеству с Георгием. Надеюсь, ещё поработаем в будущем. Четкая задача, быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству! Только позитивные впечатления!

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