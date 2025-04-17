Необходимо перевести логотип в векторный формат, при этом возможно скорректировать шрифт для достижения лучших пропорций. Ожидается качественная работа с графикой и внимательность к деталям.
Придумать эскиз флага
Нужно придумать дизайн флага для футбольной команды название команды Рондо
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