Стилизовать лого

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Открыт6 заявок77 просмотров

Задача:

Объединить два логотипа Salem Bot в один стильный финальный вариант.

Что нужно сделать:

  1. Убрать «пузико» у бота — оставить только голову.

  2. Шрифт сделать более восточным, но читаемым. Поиграть со стилем, не теряя современности.

  3. Разделить надпись на Salem и Bot разными цветами (вкусно и аккуратно).

  4. Можно немного скорректировать цвета, чтобы смотрелось свежее.

  5. Общая концепция не меняется — минимальные правки, без новых идей.

Срок: 1 час после утверждения.

Бюджет: $5.

Примечание: Выбираем исполнителя также в течение часа.

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