Требуется дизайнер для разработки уникального логотипа для нового бренда одежды. Логотип должен отражать стиль и концепцию бренда, важно проявить креативность и профессионализм в работе.
Стилизовать лого
Задача:
Объединить два логотипа Salem Bot в один стильный финальный вариант.
Что нужно сделать:
Убрать «пузико» у бота — оставить только голову.
Шрифт сделать более восточным, но читаемым. Поиграть со стилем, не теряя современности.
Разделить надпись на Salem и Bot разными цветами (вкусно и аккуратно).
Можно немного скорректировать цвета, чтобы смотрелось свежее.
Общая концепция не меняется — минимальные правки, без новых идей.
Срок: 1 час после утверждения.
Бюджет: $5.
Примечание: Выбираем исполнителя также в течение часа.
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