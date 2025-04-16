Требуется разработать логотип для компании BBrothers Group в формате .AI. Логотип должен быть разноцветным с градиентом радуги, включать элементы, связанные с IT и SAP, а также использовать буквы 'B' или 'BB'. Логотип должен быть горизонтальным и всегда размещаться вместе с названием компании.