Есть основной магазин кроссовок со своей аватаркой и стилем, от него надо отталкиваться. Сейчас создаем второе направление - продажи кроссовок в опт и по дропшиппингу.

На аватарке должно быть написано AirStep и чуть меньше опт / дропшиппинг