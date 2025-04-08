Потрібен логотип для інтернет-магазину “Next Cup”, що спеціалізується на продажу паперових стаканчиків та одноразового посуду. Очікується створення унікальної тематичної іконки та красивого напису з назвою. Формати файлів: SVG, проєктні файли в Adobe Illustrator або CorelDRAW. Конкурс триватиме 3 дні.
Разработать аватарку Телеграмм магазину кроссовок
Есть основной магазин кроссовок со своей аватаркой и стилем, от него надо отталкиваться. Сейчас создаем второе направление - продажи кроссовок в опт и по дропшиппингу.
На аватарке должно быть написано AirStep и чуть меньше опт / дропшиппинг
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