Разработать аватарку Телеграмм магазину кроссовок

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Открыт20 заявок131 просмотр

Есть основной магазин кроссовок со своей аватаркой и стилем, от него надо отталкиваться. Сейчас создаем второе направление - продажи кроссовок в опт и по дропшиппингу.
На аватарке должно быть написано AirStep и чуть меньше опт / дропшиппинг

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