Создание логотипа в векторе

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Закрыт5 заявок47 просмотров

Требуется дизайнер для создания логотипа в векторном формате. Ожидается, что логотип будет уникальным и хорошо проработанным. Пожалуйста, предоставьте примеры ваших работ.

Создание логотипов
10 дней назад
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