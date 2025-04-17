Разработка логотипа для кейтеринговой компании

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Закрыт7 заявок75 просмотров

Требуется разработать уникальный логотип для кейтеринговой компании, который будет отражать её специфику и привлекательность для клиентов. Логотип должен быть современным и запоминающимся, с учётом цветовой гаммы и стиля, который будет использоваться в дальнейших материалах компании.

Создание логотипов
10 дней назад
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