Требуется переделать существующий логотип проекта или создать новый, основываясь на имеющемся. Логотип должен быть выполнен в минималистичном стиле и одноцветном решении. Работа производится в Corel Draw.
Разработка логотипа для кейтеринговой компании
Требуется разработать уникальный логотип для кейтеринговой компании, который будет отражать её специфику и привлекательность для клиентов. Логотип должен быть современным и запоминающимся, с учётом цветовой гаммы и стиля, который будет использоваться в дальнейших материалах компании.
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