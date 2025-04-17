Требуется разработать уникальный логотип для кейтеринговой компании, который будет отражать её специфику и привлекательность для клиентов. Логотип должен быть современным и запоминающимся, с учётом цветовой гаммы и стиля, который будет использоваться в дальнейших материалах компании.