Дизайн логотипа для детского футбольного лагеря

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Закрыт9 заявок67 просмотров

Необходим дизайнер для создания логотипа для детского футбольного лагеря. Также требуется разработка презентаций и буклетов, которые помогут в продвижении лагеря и его мероприятий.

Создание логотиповСоздание презентаций
8 дней назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

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