Требуется создать логотип для компании, занимающейся привозом автомобилей из стран Азии. Эскиз для вдохновения прилагается. Основной шрифт должен быть в азиатском стиле, а слоган — заглавными буквами. Необходимы варианты на черном, белом и красном фонах. Фавикон должен иметь минимальную детализацию.
Дизайн логотипа для детского футбольного лагеря
Необходим дизайнер для создания логотипа для детского футбольного лагеря. Также требуется разработка презентаций и буклетов, которые помогут в продвижении лагеря и его мероприятий.
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