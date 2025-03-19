Требуется дизайнер для создания логотипа по техническому заданию с образцом. Необходимо также разработать фирменную презентацию. Возможны дальнейшие задачи по креативам для социальных сетей. Портфолио обязательно.
Обновить логотип
Логотип уже есть, но нужно его немного доработать (обновить). Ищу человека который сделает качественно.
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