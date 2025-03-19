Обновить логотип

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Открыт17 заявок111 просмотров

Логотип уже есть, но нужно его немного доработать (обновить). Ищу человека который сделает качественно.

Отрисовка логотипов
4 дня назад
Евгений
 
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Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
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Мане
 
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Михаил
 
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3 дня назад
Лучший дизайнер логотипов апреля
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Александра
 
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Евгений
 
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7 отзывов
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Виталик
 
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130 отзывов
3 дня назад
Виктор
 
54 года
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4 дня назад
#1
Логотипы и Знаки
Дмитрий
 
22 года
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4 дня назад
Лена
 
38 лет
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3 дня назад
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Александр
 
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381 отзыв
4 дня назад
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Артём
 
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168 отзывов
4 дня назад
Андрей
 
30 лет
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час назад
61 отзыв
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Олександра
 
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Анастасия
 
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73 отзыва
4 дня назад
Лучший дизайнер логотипов апреля
ТОП-10
Логотипы и Знаки
Евгений
 
42 года
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33 отзыва
4 дня назад
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Вадим
 
37 лет
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час назад
11 отзывов
4 дня назад
Дмитрий
 
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3 часа назад
60 отзывов
4 дня назад