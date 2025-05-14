Внести правки в логотип

$15
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Открыт6 заявок63 просмотра

Доброго вечера, ми компанія "БрукБуд" потрібно внести невеличкі правки в логотип, Терміново, приймається ШІ, файл не можу прикріпити так як великий розмір,

UI/UXДизайн интерфейсовДизайн карточекОтрисовка логотиповСоздание логотипов
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