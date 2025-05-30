Графический дизайнер для проекта о путешествиях

Требуется создать стильный логотип для компании, предлагающей туры по дикой природе Казахстана. Логотип должен отражать атмосферу приключений и уединения. Необходимо предоставить минимум 3 варианта до 17:00 по времени Алматы (GMT+6) завтра, с доработкой до окончательного утверждения. Финальный вариант должен быть в векторе и PNG с прозрачным фоном.