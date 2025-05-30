Графический дизайнер для проекта о путешествиях

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Открыт1 заявка4 просмотра

Ищу графического дизайнера для постоянной мелкой работы, включая создание логотипов и наклеек. Проект относится к путешествиям и туризму. Нужен молодой, активный специалист, который всегда на связи. Портфолио обязательно.

Создание логотиповСоздание стикеров
9 часов назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Роман
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 часа назад
2 отзыва
9 часов назад