Создать логотип для торговой компании

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Открыт14 заявок65 просмотров

Создать логотип для торговой компании Good Food Group в стиле минимализм. компания занимается оптово-розничными поставками продуктов питания для сегмента horeca (b2b, b2c). Возможно создание маскота компании. Цвета благородно бордовый комбинированным с синим

Создание логотипов
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