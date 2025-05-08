Дизайн логотипа для агентства недвижимости

Ищется дизайнер для создания логотипа сервиса 'friends', который будет ассоциироваться с дружбой и партнерством. Логотип может содержать название или быть стилизованным. Важно выделить один элемент, символизирующий дружеские советы или рекомендации. Примеры референсов и визуал предоставлены.