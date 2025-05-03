Logo revision

$22
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Открыт9 заявок35 просмотров

It is necessary to finalize the company logo Choose the font for the name and maybe modify the logo elements

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день назад
Виктория
2 дня в сервисе
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день назад

Заявки фрилансеров

Виктор
 
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Лучший дизайнер логотипов мая
#1
Логотипы и Знаки
Евгений
 
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Максим
 
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Логотипы и Знаки
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