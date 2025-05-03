Требуется разработка логотипа для торговой марки Medalist, специализирующейся на продаже металлорежущего инструмента. Логотип должен отражать суть бизнеса и быть запоминающимся.
Logo revision
It is necessary to finalize the company logo Choose the font for the name and maybe modify the logo elements
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