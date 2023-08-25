Логотип для маркетингового агентства

$210
Логотипы и ЗнакиЗакрыт14 заявок252 просмотра
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#1$150
#2$50
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Необходимо создать логотип для маркетингового агентства, занимающегося привлечением трафика для бизнеса.
Название: Thirty Nine Team / 39 Team
ЦА: в первую очередь для сотрудников компании, молодых людей до 30 лет, манимейкеров и для соискателей.
Стилистика: сочетания строгого стиля, подчеркивающего, что агенство в первую очередь компания, а потом уже "семья" и прочая лирика, но в свэговом стиле с элементами стрит арта, хастла, поп-культуры, аниме и тд.
Из наиболее похожего по смыслу - Saint Vandal, Criss Bellini. Именно по смыслу, не стилистика их лого.
Цветовая палитра: черный как основной либо фоновый + яркие цвета
Идея лого из головы (как я это вижу, ваша версия может отличаться): основа лого в виде каллиграфической цифры 39 (нарисованой маркером), поверх неё надпись в стиле граффити (балончиком) "Team" или "Thirty Nine Team".

Основные критерии: протестно, но не детски и не вульгарно, современно, стильно, масштабируемо на разные носители, и чтоб прям деньгами от него веяло
Порядок работы: конкурс на логотип, срок проведения 3-4 дня, с финалистом обсуждаем фирменный стиль под логотип как отдельное тз.

Заявки принимаются до 31 августа включительно

4 месяца назад
alexonion
Алекс 
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VitaKvita
Виктория 
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Спасибо за конкурс, все отлично. Рекомендую.
Chaiko_Daria
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