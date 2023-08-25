# 1 — $ 150 # 2 — $ 50 # 3 — $ 10

Необходимо создать логотип для маркетингового агентства, занимающегося привлечением трафика для бизнеса.

Название: Thirty Nine Team / 39 Team

ЦА: в первую очередь для сотрудников компании, молодых людей до 30 лет, манимейкеров и для соискателей.

Стилистика: сочетания строгого стиля, подчеркивающего, что агенство в первую очередь компания, а потом уже "семья" и прочая лирика, но в свэговом стиле с элементами стрит арта, хастла, поп-культуры, аниме и тд.

Из наиболее похожего по смыслу - Saint Vandal, Criss Bellini. Именно по смыслу, не стилистика их лого.

Цветовая палитра: черный как основной либо фоновый + яркие цвета

Идея лого из головы (как я это вижу, ваша версия может отличаться): основа лого в виде каллиграфической цифры 39 (нарисованой маркером), поверх неё надпись в стиле граффити (балончиком) "Team" или "Thirty Nine Team".

Основные критерии: протестно, но не детски и не вульгарно, современно, стильно, масштабируемо на разные носители, и чтоб прям деньгами от него веяло

Порядок работы: конкурс на логотип, срок проведения 3-4 дня, с финалистом обсуждаем фирменный стиль под логотип как отдельное тз.

Заявки принимаются до 31 августа включительно