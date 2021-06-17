—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
17%
заявок принято заказчиками
—
нет постоянных заказчиков
10
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
2 года назад
Топ Исполнитель! Отличный, современный дизайн, достойный внимания. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо за конкурс! Чёткая задача, оплата в срок!
$20
10 баллов
2 года назад
Умница! То что нужно, спасибо.
Ответный отзыв
Спасибо за конкурс. Всё четко и ясно. Оплата в срок.
$30
10 баллов
3 года назад
Обратилась к Алине повторно и снова все отлично! Спасибо огромное!!!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Все правки по теме, оплата в срок!
$30
10 баллов
3 года назад
У Алины был самый стильный логотип из всех участников конкурса и не скопированный откуда-то (как многие присылают), а сделанный именно для нас. Огромное спасибо! Все очень понравилось! Рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо за отличный конкурс! Всё супер, оплата в срок.
$20
10 баллов
3 года назад
Все супер, работа на уровне, победа в конкурсе
Ответный отзыв
Спасибо за интересный конкурс. Всё супер.