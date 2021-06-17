Alien7

Алина Alien7

 
31 годУкраина/Днепр
4 года на фриланс-бирже
Была
2 дня назад
https://www.behance.net/belousalind36e
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
17%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
10
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
Pavel8611
Павел 
37 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$20
10 баллов
2 года назад
Логотип компании
Топ Исполнитель! Отличный, современный дизайн, достойный внимания. Всем рекомендую!
Спасибо за конкурс! Чёткая задача, оплата в срок!
Ответный отзыв
AlexPB
27 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
2 года назад
Разработка логотипа
Умница! То что нужно, спасибо.
Спасибо за конкурс. Всё четко и ясно. Оплата в срок.
Ответный отзыв
victtory
Наталья 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$30
10 баллов
3 года назад
Разработать визитку и фирменный бланк
Обратилась к Алине повторно и снова все отлично! Спасибо огромное!!!
Отличный заказчик! Все правки по теме, оплата в срок!
Ответный отзыв
victtory
Наталья 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$30
10 баллов
3 года назад
Необходимо разработать логотип для учебного центра
У Алины был самый стильный логотип из всех участников конкурса и не скопированный откуда-то (как многие присылают), а сделанный именно для нас. Огромное спасибо! Все очень понравилось! Рекомендую!
Спасибо за отличный конкурс! Всё супер, оплата в срок.
Ответный отзыв
yaroslavtarasov
Ярослав 
29 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Логотип для платформы
Все супер, работа на уровне, победа в конкурсе
Спасибо за интересный конкурс. Всё супер.
Ответный отзыв