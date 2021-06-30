Разработать визитку и фирменный бланк

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен33 заявки635 просмотров

Разработать визитку и фирменный бланк на основе имеющегося логотипа

Визитка двухсторонняя,  с QR -кодом, стильная, современная, лаконичная

Данные вышлю выбранному исполнителю

4 года назад
victtory
Наталья 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Alien7
Алина 
33 года
5 лет в сервисе
Была
2 дня назад
4 года назад
$30
7 дней
Escrow
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