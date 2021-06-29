Оформление instagram-профиля для автошколы

Был размещен заказ на оформление instagram профиля автошколы. Заказ был выполнен в срок. Качеством исполнения полностью довольны. Денис Всегда был на связи, готов был сделать любые правки, цвет был изначально оговорен и даже здесь, Денис подсказал сочетание и колировку для лучшего визуала. Работой остались полностью довольны! Если пригодится еще дизайн чего-либо, будем обращаться и мы и советуем другим.