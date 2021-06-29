Участвуйте в конкурсе на создание логотипа для салона Hi End техники AudioCapital. Задача — разработать логотип, отражающий уникальное торговое предложение и целевую аудиторию. Победитель получит $20 и дополнительные заказы на создание фирменного стиля и дизайна сайта. Работы принимаются до 19 июня. Подробное ТЗ в приложенном PDF.
Оформление instagram-профиля для автошколы
Необходимо разработать несколько макет-шаблонов в едином стиле (шаблон под фотографии для постов в нескольких вариантах, шаблон для отзывов для сторис и для постов, иконки для актуального).
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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