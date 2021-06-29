Оформление instagram-профиля для автошколы

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен5 заявок359 просмотров

Необходимо разработать несколько макет-шаблонов в едином стиле (шаблон под фотографии для постов в  нескольких вариантах, шаблон для отзывов для сторис и для постов,  иконки для актуального).

4 года назад
guest_16238456990358
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

d_bantsarevich
Денис 
31 год
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад
$10
10 дней
Escrow
Был размещен заказ на оформление instagram профиля автошколы. Заказ был выполнен в срок. Качеством исполнения полностью довольны. Денис Всегда был на связи, готов был сделать любые правки, цвет был изначально оговорен и даже здесь, Денис подсказал сочетание и колировку для лучшего визуала. Работой остались полностью довольны! Если пригодится еще дизайн чего-либо, будем обращаться и мы и советуем другим.
Отличный заказчик! Оперативно согласовывал все моменты по работе, по итогам произвел быструю оплату. Буду рад посотрудничать еще!

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d_bantsarevich
Денис 
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7 месяцев назад
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