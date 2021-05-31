Отрисовка логотипа для кошачьей мяты

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт15 заявок532 просмотра

Создать образ необычного кота (выражающий действие , !персонажа! кота или кошку , которой нравится мята, она с ней играет или по вашему видению и усмотрению) для кошачьей мяты.

Если есть наброски карандашом или какие то идеи , то можете присылать.

4 года назад
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