Требуется брендово оформить торговую точку продаж. На руках есть только ГОТОВЫЙ логотип больше ничего нет! Точка продаж в торговом центре из пластиковых конструкций, выглядит примерно вот так: https://www.glasstroy.ru/sites/default/files/333_2.jpg Задача оформить внешнюю часть и внутреннюю ...
Создание фирменного стиля.
Требуется исполнитель, который имеет в своем портфолио определенное количество работ по созданию фирменного стиля.
Для кого: Компания специализируется на спецодежде, средствах защиты, рабочей обуви, и слегка инструмент.
Что есть: старый стиль, разработанный несколькими людьми.
Что нужно:
- логотип (перереботка или с нуля)
- фавоиконка
- шрифты (подбор, возможна покупка авторских)
- цветовые решения
- визитки (другая букинистика нас не интересует, только визитки)
Возможно (по договоренности с исполнителем) - этот пункт не оценивайте в общей стоимости работы, либо оцените отдельно, и укажите это.
- Оформление фасада здания (плакаты, фризы, вывески) в соответствии с разработанной концепцией.
Реципиент - prof-kom.ru
Отбор исполнителя будет произведен исключительно по портфолио, поэтому обязательно указывайте ссылку на ресурс, где ваше портфолио максимально представлено.
В реализации данного проекта критерий "цена" является важным, но не приоритетным.
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В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут
проигнорированы, и в рамках тендера рассматриваться не будут). В рамках
тендера пожалуйста указывайте свою цену и сроки. Предложения без цены не
рассматриваются. Обращения иными методами коммуникации, кроме сообщений
в тендере, не рассматриваются и игнорируются. В личную почту принимаем
только сообщения относительно технических деталей проекта.
Оплата WebMoney или на карту. Другие валюты и ПС по согласованию.
Предложения "безопасных сделок" нами не рассматриваются.
Оплата возможна по этапам, но с условием, что к предоплатам неизвестным нам людям мы относимся скептически.
Если исполнитель не согласен на данное условие, то не нужно выставлять
свою кандидатуру, отвлекая мое время на его оценку. На иных, кроме
озвученных выше условиях мы не согласимся. Если вы желаете мне
рассказать печальные истории про то, как вас кинули когда то там, то
оставьте их пожалуйста при себе, при этом вы можете оценить количество
реализованных только тут нами проектов, и отзывы фрилансеров, работавших
над ними.
Заявки фрилансеров
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