jumbo

Юрий jumbo

 
50 летРоссия/Мурманск
17 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$32
выплачено фрилансерам
25%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Растяжка (макетирование)

    ВНИМАНИЕ! Огромная просьба с "безопасными платежами" пройти мимо. Необходимо под нужды предприятия изготовит макет наружной растяжки 14,5х2. При этом работа дизайнера - подбор шрифтов, и привязка вариантов к изображениям (фотография размещения). На растяжке размещены логотип организации, ...

    Наружная реклама11 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Интерьерная вывеска - плакат (макетирование)

    ВНИМАНИЕ! Огромная просьба с "безопасными платежами" пройти мимо. Необходимо под нужды предприятия изготовит макет интерьерного плаката, на котором будет размещено одно из изображений с депозитфото, а так же представленная нами текстовая информация. Исполнитель работает исключительно ...

    Наружная реклама21 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Оформление фасада

    Необходимо в едином стиле разработать оформление фасада. Компания занимается спецодеждой и средствами защиты. При этом отдельными элементами являются. - 3 световые вывески только с текстом. - 4 световые фризы с изображением людей в робе (работающих ...

    Наружная реклама11 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Интерьерная вывеска - плакат (макетирование)

    Необходимо под нужды предприятия изготовит макет интерьерного плаката, на котором будет размещено одно из изображений с депозитфото, а так же представленная нами текстовая информация. Исполнитель работает исключительно со шрифтами и их цветом. Полное ТЗ будет предоставлено ...

    Верстка полиграфии9 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Интерьерная вывеска - исправление макета

    Имеется инфографика по знакам безопасности. Формат *.ai В макете необходимо исправить и сделать следующее: - отредактировать размер знаков, приведя их в единый размер. - отредактировать межзнаковые интервалы (расстояние между знаками); - отредактировать (отцентровать) расположение текста относительно изображений и между ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Табличка - макетирование для типографии.

    Работа с текстом + размещение логотипа. Размер - квадрат 230х230 мм. Тестовая информация + наш готовый логотип. Сохранение в форматах для типографии. Работа максимально простая - 30 минут времени. Согласование - 8 часов. Заинтересованы в максимально бюджетном варианте. ================================================= В ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Интерьерная вывеска - плакат (макетирование)

    На данной вывеске необходимо разместить все знаки безопасности по ГОСТ 12.4.026-2015, с названиями. При этом все знаки, как видно в ГОСТе, объединенные в группы, вот такими группами, а не в разнобой, и размещать. Так же ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Восстановление сайта на WA с web.archive.org

    Через парсинг и загрузку с web.archive.org или иными автоматическими методами, но ТОЛЬКО не в ручном режиме. Необходимо выкачать и восстановить контентное наполнение ресурса prof-kom.ru ЦМС - WebAsyst (ShopScript) ================================================= В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Создание фирменного стиля.

    Требуется исполнитель, который имеет в своем портфолио определенное количество работ по созданию фирменного стиля. Для кого: Компания специализируется на спецодежде, средствах защиты, рабочей обуви, и слегка инструмент. Что есть: старый стиль, разработанный несколькими людьми. Что ...

    Фирменный стиль35 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Создание фирменного стиля.

    Требуется исполнитель, который имеет в своем портфолио определенное количество работ по созданию фирменного стиля. Для кого: Компания специализируется на спецодежде, средствах защиты, рабочей обуви, и слегка инструмент. Что есть: старый стиль, разработанный несколькими людьми. Что нужно: - логотип (перереботка ...

    Фирменный стиль23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Интерьерная вывеска, макетирование по готовому изображению - 2 шт.

    [b]ВНИМАНИЕ!!![/b] Если вы желаете, что бы вас выбрали исполнителем, прочитайте внимательно про форму оплаты. В этом тендере сидят 3 подходящих нам исполнителя с "безопасной оплатой". Первая.....Имеем в хорошем качестве изображение с депозита, на него нужно засунуть ...

    Наружная реклама14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка макета баннера, привязка к объекту.

    Баннер текстовый, никаких рисунков. Размеры и текст дадим выбранному исполнителю. Исполнитель подбирает адекватные шрифты, работает с цветом. Рамки, обрамления и т.д. - их необходимость определяется во время промежуточного определения подходящего макета. После - привязка к фотографиям (2 штуки). Выбор исполнителя ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Оформление фасада.

    Необходимо в едином стиле разработать оформление фасада. Компания занимается спецодеждой и средствами защиты. При этом отдельными элементами являются. - 3 световые вывески только с текстом. - 4 световые фризы с изображением людей в робе (работающих людей) - 1 баннерного вида ...

    Наружная реклама11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка шрифта и привязка надписи к объекту

    Необходимо подготовить макет слова "спецодежда", и привязать это все к фотографии зданияя. При этом при привязке необходимо будет учитывать (и это изобразить), что вывеска - световая. Так же данное написание необходимо будет обыграть в нескольких цветах на ...

    Наружная реклама12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Редактирование вывески, привязка к объекту.

    Есть исходник вывески (это выклейка на стекло). Необходимо потредактировать некоторые данные (емаил, название, телефоны), а так же в вариантах 4 цветов привязать к фотографиям фасада. Работа не дорогая, и достаточно быстрая, поэтому тут не выкладываю искходники ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Убрать с 2х фото логотипы, восстановить текстуры.

    $1

    Необходимо убрать с 2х фото логотипы, восстановить текстуры. Оплата WebMoney или на карту Альфабанка. Мы не работаем по "безопасный платеж" (эти предложения не рассматриваются). Стоимость - 100 рублей за задание. Фото в прикреплении.

    Обработка фотографий35 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Прикладное програмирование. Обработка прайс-листа.

    Необходимо на удобоваримом языке программирования написать декстопный модуль (программу), реализующая следующие цели и задачи. Существует прайс-лист, содержащий 10 страниц по 1000 строк. есть массив ячеек, в которых шаблонным образом задается способ получения (обновления цены) - сайт, ...

    PHP
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Парсинг и наполнение Интернет-магазина - 220 позиций

    Магазин на ЦМС вебасист. Необходимо с сайта-каталога перенести в соответствующий раздел магазина товарные позиции, создав карточку товара и перекопировав описание, и перенеся изображения. По итогу в указанном нами разделе, должно родиться 220 карточек товаров, с описанием, картинками, ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Парсинг и наполнение Интернет-магазина - 200 позиций

    Магазин на ЦМС вебасист. Необходимо с сайта-каталога перенести в соответствующий раздел магазина товарные позиции, создав карточку товара и перекопировав описание, и перенеся изображения. По итогу в указанном нами разделе, должно родиться 200 карточек товаров, с описанием, картинками, ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад
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Отзывы фрилансеров
LaMerlin
30 летРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад
$15
10 баллов
2 года назад
Интерьерная вывеска - исправление макета
Отлично поработали, ТЗ выполнено безупречно, никаких лишних вопросов не возникло. Очень рекомендую к сотрудничеству.
Лада кропотливо и не дорого выполнила мою не простую задачу, по исправлению макета, который не доделал предыдущий дизайнер. Работа выполнена качественно и в сроки. Наши рекомендации исполнителю.
Ответный отзыв
Formart
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
13 часов назад
$3
10 баллов
2 года назад
Табличка - макетирование для типографии.
четкое ТЗ! бстрая связь! все отлично
Павел быстро и качественно выполнил наше задание. Всегда на связи.
Ответный отзыв
bulanovaelena
Елена 
37 летРоссия
2 года в сервисе
Была
6 месяцев назад
$14
10 баллов
2 года назад
Интерьерная вывеска - плакат (макетирование)
Рекомендую Юрия к сотрудничеству. Хорошо сработались, очень рада. Спасибо за заказ!
Елена всегда на связи, быстро выполнила наше не простое задание. Наши максимальные рекомендации специалисту.
Ответный отзыв
Pica_So
30 летУкраина
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
$12
10 баллов
3 года назад
Разработка макета баннера, привязка к объекту.
Приятно было снова сотрудничать. Спасибо за проект, всё ок!
Виталий в очередной раз выполнил наше задание быстро и качественно. Было предложено несколько вариантов, из которых выбрали нужный. Всегда на связи. Наши рекомендации.
Ответный отзыв
Pica_So
30 летУкраина
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
$12
10 баллов
3 года назад
Редактирование вывески, привязка к объекту.
Хороший заказчик. Четкое задание, своевременная оплата, быстрая коммуникация. Был рад сотрудничеству!
Виталий быстро и качественно выполнил наш заказ. Произвел все правки, которые мы указывали. Все время был на связи. Наши рекомендации.
Ответный отзыв