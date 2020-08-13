ВНИМАНИЕ! Огромная просьба с "безопасными платежами" пройти мимо. Необходимо под нужды предприятия изготовит макет наружной растяжки 14,5х2. При этом работа дизайнера - подбор шрифтов, и привязка вариантов к изображениям (фотография размещения). На растяжке размещены логотип организации, ...
- Наружная реклама11 заявокЗакрыт2 года назад
ВНИМАНИЕ! Огромная просьба с "безопасными платежами" пройти мимо. Необходимо под нужды предприятия изготовит макет интерьерного плаката, на котором будет размещено одно из изображений с депозитфото, а так же представленная нами текстовая информация. Исполнитель работает исключительно ...Наружная реклама21 заявкаЗакрыт2 года назад
Необходимо в едином стиле разработать оформление фасада. Компания занимается спецодеждой и средствами защиты. При этом отдельными элементами являются. - 3 световые вывески только с текстом. - 4 световые фризы с изображением людей в робе (работающих ...Наружная реклама11 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо под нужды предприятия изготовит макет интерьерного плаката, на котором будет размещено одно из изображений с депозитфото, а так же представленная нами текстовая информация. Исполнитель работает исключительно со шрифтами и их цветом. Полное ТЗ будет предоставлено ...Верстка полиграфии9 заявокЗакрыт2 года назад
Имеется инфографика по знакам безопасности. Формат *.ai В макете необходимо исправить и сделать следующее: - отредактировать размер знаков, приведя их в единый размер. - отредактировать межзнаковые интервалы (расстояние между знаками); - отредактировать (отцентровать) расположение текста относительно изображений и между ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен2 года назад
Работа с текстом + размещение логотипа. Размер - квадрат 230х230 мм. Тестовая информация + наш готовый логотип. Сохранение в форматах для типографии. Работа максимально простая - 30 минут времени. Согласование - 8 часов. Заинтересованы в максимально бюджетном варианте. ================================================= В ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен2 года назад
На данной вывеске необходимо разместить все знаки безопасности по ГОСТ 12.4.026-2015, с названиями. При этом все знаки, как видно в ГОСТе, объединенные в группы, вот такими группами, а не в разнобой, и размещать. Так же ...Завершен2 года назад
Через парсинг и загрузку с web.archive.org или иными автоматическими методами, но ТОЛЬКО не в ручном режиме. Необходимо выкачать и восстановить контентное наполнение ресурса prof-kom.ru ЦМС - WebAsyst (ShopScript) ================================================= В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт2 года назад
Требуется исполнитель, который имеет в своем портфолио определенное количество работ по созданию фирменного стиля. Для кого: Компания специализируется на спецодежде, средствах защиты, рабочей обуви, и слегка инструмент. Что есть: старый стиль, разработанный несколькими людьми. Что ...Фирменный стиль35 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется исполнитель, который имеет в своем портфолио определенное количество работ по созданию фирменного стиля. Для кого: Компания специализируется на спецодежде, средствах защиты, рабочей обуви, и слегка инструмент. Что есть: старый стиль, разработанный несколькими людьми. Что нужно: - логотип (перереботка ...Фирменный стиль23 заявкиЗакрыт3 года назад
[b]ВНИМАНИЕ!!![/b] Если вы желаете, что бы вас выбрали исполнителем, прочитайте внимательно про форму оплаты. В этом тендере сидят 3 подходящих нам исполнителя с "безопасной оплатой". Первая.....Имеем в хорошем качестве изображение с депозита, на него нужно засунуть ...Наружная реклама14 заявокЗакрыт3 года назад
Баннер текстовый, никаких рисунков. Размеры и текст дадим выбранному исполнителю. Исполнитель подбирает адекватные шрифты, работает с цветом. Рамки, обрамления и т.д. - их необходимость определяется во время промежуточного определения подходящего макета. После - привязка к фотографиям (2 штуки). Выбор исполнителя ...Завершен3 года назад
Необходимо в едином стиле разработать оформление фасада. Компания занимается спецодеждой и средствами защиты. При этом отдельными элементами являются. - 3 световые вывески только с текстом. - 4 световые фризы с изображением людей в робе (работающих людей) - 1 баннерного вида ...Наружная реклама11 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо подготовить макет слова "спецодежда", и привязать это все к фотографии зданияя. При этом при привязке необходимо будет учитывать (и это изобразить), что вывеска - световая. Так же данное написание необходимо будет обыграть в нескольких цветах на ...Наружная реклама12 заявокЗакрыт3 года назад
Есть исходник вывески (это выклейка на стекло). Необходимо потредактировать некоторые данные (емаил, название, телефоны), а так же в вариантах 4 цветов привязать к фотографиям фасада. Работа не дорогая, и достаточно быстрая, поэтому тут не выкладываю искходники ...Завершен3 года назад
- $1
Необходимо убрать с 2х фото логотипы, восстановить текстуры. Оплата WebMoney или на карту Альфабанка. Мы не работаем по "безопасный платеж" (эти предложения не рассматриваются). Стоимость - 100 рублей за задание. Фото в прикреплении.Обработка фотографий35 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо на удобоваримом языке программирования написать декстопный модуль (программу), реализующая следующие цели и задачи. Существует прайс-лист, содержащий 10 страниц по 1000 строк. есть массив ячеек, в которых шаблонным образом задается способ получения (обновления цены) - сайт, ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 года назад
Магазин на ЦМС вебасист. Необходимо с сайта-каталога перенести в соответствующий раздел магазина товарные позиции, создав карточку товара и перекопировав описание, и перенеся изображения. По итогу в указанном нами разделе, должно родиться 220 карточек товаров, с описанием, картинками, ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт4 года назад
Магазин на ЦМС вебасист. Необходимо с сайта-каталога перенести в соответствующий раздел магазина товарные позиции, создав карточку товара и перекопировав описание, и перенеся изображения. По итогу в указанном нами разделе, должно родиться 200 карточек товаров, с описанием, картинками, ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Фотография модели на синем фоне, нужно убрать задний фон, сделав его белым и прозрачным. Цену и сроки указывайте окончательные за весь проект.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен4 года назад