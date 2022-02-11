LaMerlin

Лада LaMerlin

 
31 год
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Дизайн полиграфии

Привет! Я не умею рисовать на бумаге,но отлично рисую на компьютере.У меня долгая,верная любовь к программам Adobe,10 лет я фотографировала и обрабатывала,изучала цвет и композицию, а с прошлого года плотно "зашла" в дизайн. Я закончила РГУТИС по специальности реклама,научилась составлять отличные контент-планы,и рекламные кампании,но основная работа не дала возможности набрать многолетний опыт.Сейчас я в поиске заказов,и у меня много свободного времени и сил,чтобы сделать работу как можно лучше. Люблю работать по подготовленному ТЗ, и задавать вопросы( а так же присылать на выбор несколько вариантов заказа)

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Отзывы заказчиков

jumbo
Юрий 
51 год
19 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$15
10 баллов
3 года назад
Интерьерная вывеска - исправление макета
Лада кропотливо и не дорого выполнила мою не простую задачу, по исправлению макета, который не доделал предыдущий дизайнер. Работа выполнена качественно и в сроки. Наши рекомендации исполнителю.
Отлично поработали, ТЗ выполнено безупречно, никаких лишних вопросов не возникло. Очень рекомендую к сотрудничеству.
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