Дизайн полиграфии

Привет! Я не умею рисовать на бумаге,но отлично рисую на компьютере.У меня долгая,верная любовь к программам Adobe,10 лет я фотографировала и обрабатывала,изучала цвет и композицию, а с прошлого года плотно "зашла" в дизайн. Я закончила РГУТИС по специальности реклама,научилась составлять отличные контент-планы,и рекламные кампании,но основная работа не дала возможности набрать многолетний опыт.Сейчас я в поиске заказов,и у меня много свободного времени и сил,чтобы сделать работу как можно лучше. Люблю работать по подготовленному ТЗ, и задавать вопросы( а так же присылать на выбор несколько вариантов заказа)