Дизайн полиграфии
Привет! Я не умею рисовать на бумаге,но отлично рисую на компьютере.У меня долгая,верная любовь к программам Adobe,10 лет я фотографировала и обрабатывала,изучала цвет и композицию, а с прошлого года плотно "зашла" в дизайн. Я закончила РГУТИС по специальности реклама,научилась составлять отличные контент-планы,и рекламные кампании,но основная работа не дала возможности набрать многолетний опыт.Сейчас я в поиске заказов,и у меня много свободного времени и сил,чтобы сделать работу как можно лучше. Люблю работать по подготовленному ТЗ, и задавать вопросы( а так же присылать на выбор несколько вариантов заказа)
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
3 года назад
Лада кропотливо и не дорого выполнила мою не простую задачу, по исправлению макета, который не доделал предыдущий дизайнер. Работа выполнена качественно и в сроки. Наши рекомендации исполнителю.
Ответный отзыв
Отлично поработали, ТЗ выполнено безупречно, никаких лишних вопросов не возникло. Очень рекомендую к сотрудничеству.
Наружная реклама
нет отзывов
$5/час
от $15от 3 часов
нет рейтинга