Интерьерная вывеска - плакат (макетирование)

ВНИМАНИЕ! Огромная просьба с "безопасными платежами" пройти мимо.

Необходимо под нужды предприятия изготовит макет интерьерного плаката, на котором будет размещено одно из изображений с депозитфото, а так же

представленная нами текстовая информация.

Исполнитель работает исключительно со шрифтами и их цветом. Полное ТЗ будет предоставлено выбранному исполнителю.

Сохранение макета в форматах для типографии.

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В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут

проигнорированы, и в рамках тендера рассматриваться не будут). В рамках

тендера пожалуйста указывайте свою цену и сроки. Предложения без цены не

рассматриваются. Обращения иными методами коммуникации, кроме сообщений

в тендере, не рассматриваются и игнорируются. В личную почту принимаем

только сообщения относительно технических деталей проекта.

Оплата WebMoney или на карту. Другие валюты и ПС по согласованию.

Предложения "БЕЗОПАСНЫХ СДЕЛОК" нами НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ.

Никаких предоплат (ни полных, ни частичных). Оплата исключительно по факту выполненной работы.

Если исполнитель не согласен на данное условие, то не нужно выставлять

свою кандидатуру, отвлекая мое время на его оценку. На иных, кроме

озвученных выше условиях мы не согласимся. Если вы желаете мне

рассказать печальные истории про то, как вас кинули когда то там, то

оставьте их пожалуйста при себе, при этом вы можете оценить количество

реализованных только тут нами проектов, и отзывы фрилансеров, работавших

над ними.