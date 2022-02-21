Простой макет в Корел

$5
Наружная рекламаЗавершен3 заявки660 просмотров
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Доброго дня!

Для производства вывески, требуется макет для вырезки цифр из листового пластика.

Для этого номера телефона: 8 9 6 6 3 8 8 8 1 8 1

Каждая цифра отдельно.

Высота цифры ПО КОНТУРУ - 320 мм.

Пример во вложении

Нужен внешний контур, на фото обозначен, как КОНТУР.

И нужна красная линия самой цифры, обозначенная на макете, как ЛИНИЯ ЦИФРЫ

2 года назад
z24z
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
ccdfoto
Юрий 
56 летУкраина
3 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$5
1 день
RUBUAH
Благодарю за оперативность
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