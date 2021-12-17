Создать и разместить два больших плаката в Валенсии

Наружная рекламаЗакрыт2 заявки639 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Заказ на фото! Быстрое выполнение или удаляю заказ

2 года назад
xaminkax
Амина 
22 годаУкраина
2 года в сервисе
Была
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Разработка макетов для наружки

    $100

    Требуется создать графический дизайн для нового центрального офиса страховой компании. Данный офис был создан в стиле минимализма, передает эмоции качества и люкса, стоит на это обращать внимание при разработки поверхностей. 2 части: внешнее оформление рекламных ...

    Наружная реклама14 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Оформление фасада

    Необходимо в едином стиле разработать оформление фасада. Компания занимается спецодеждой и средствами защиты. При этом отдельными элементами являются. - 3 световые вывески только с текстом. - 4 световые фризы с изображением людей в робе (работающих ...

    Наружная реклама11 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка дизайна рекламы винила для автомобиля

    $20

    Необходимо сделать иллюстрированный макет для печати на виниле, для последующей наклейки на кузов автомобиля Мерседес-почтовик. Места расположения рисунков: две боковые стороны автомобиля и задние двери.Тематика: быстровозводимые, недорогие арочные дома. Обязательно наличие размеров для будущей обклейки. Ещё рекомендации ...

    Наружная реклама8 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайн стенда

    ПРОСЬБА ПРИЛОЖИТЬ ПРИМЕРЫ ВАШИХ ВИЗУАЛИЗАЦИЙ СТЕНДОВ Нам надо сделать визуализацию ( дизайн) стенда 8 кв. метров. ( 2 на 4м) В стенде предусмотреть кессон и погреб ( рассчитать размеры, чтобы место осталось и было наглядно, ...

    Наружная реклама4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Макет неоновой вывески

    Нужно сделать макет неоновой вывески. Хочу попробовать сделать неоновую вывеску сам. Шрифт должен быть максимально слитным без пересечений. Буду делать на листе А1. Слева пальма, далее надпись  "Бунгало" справа бокал с трубочкой.

    Наружная реклама1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад