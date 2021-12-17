Создать и разместить два больших плаката в Валенсии

Сделал баннер по ипотечному предложению для жилого комплекса. Размер баннера 3 на 6 метров. Логотип, изображение, текст предоставим. Срок до 25 числа
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