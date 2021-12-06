Разработка макетов для наружки

Необходимо в едином стиле разработать оформление фасада. Компания занимается спецодеждой и средствами защиты. При этом отдельными элементами являются. - 3 световые вывески только с текстом. - 4 световые фризы с изображением людей в робе (работающих ...
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Требуется создать графический дизайн для нового центрального офиса страховой компании. Данный офис был создан в стиле минимализма, передает эмоции качества и люкса, стоит на это обращать внимание при разработки поверхностей.
2 части: внешнее оформление рекламных носителей и внутреннее.
1 часть:
1) Большое стекло - однотонное матовое (вся длина) и ширина
2) Среднее стекло - до высоты 115см матовое стекло с дизайном выше табличка с режимом работы
3) Табличка с режимом работы следующая: Лого наше
Ниже пишем Офис продаж "Центральный"
Ниже РЕЖИМ РАБОТЫ:
ПН-СБ 08.00-18.00
ВС ВЫХОДНОЙ
номер телефона
4) Маленькое стекло - до высоты 115см матовое стекло с дизайном, выше лайтбокс (световой короб)
5) Для лайтбокса придумаем дизайн макеты популярных услуг:
а) Заголовок АВТОСТРАХОВАНИЕ, ниже изображение инспектора гаи, который останавливает машину, ниже текст "Выплаты в случае ДТП до 400 тыс. руб."
б) Заголовок СТРАХОВАНИЕ ДОМОВ и КВАРТИР, ниже изображение загородного дома, который горит пламенем, можно добавить людей с эмоциями потери, ниже текст "Выплаты в случае страхового события равный стоимости имущества"
в) Заголовок ИПОТЕЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ, ниже изображение банка и процента, что он повышается, если не платить по страховке ниже текст "Страхование жизни и стен"
г) Заголовок КАСКО, ниже изображение Porsche Cayenne , который мародёр бьёт битой, ниже текст "Ремонт вашего авто у официального дилера на всю сумму ущерба без ограничений"
д) Заголовок СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ, ниже изображение ребенка, который упал с горки и держится за больное место, ниже текст "Выплаты при травмах и ушибах до 300 тыс. руб"
6) Следующего стекло возле маленького стекла - полностью матовое, на нем наклейка с наименованием продуктов:
- КАСКО
- Договора купли/продажи
- ОСАГО
- Ипотечное страхование
- Страхование домов и квартир
- Страхование жизни
2 часть:
1) Баннер на вход в офис: Логотип, буква С с галочкой светящаяся, все остальное нет
2) Вход в ТЦ (столб)
Логотип
Ипотека
КАСКО
ОСАГО
стрелочка вправо
3)Каталог просто логотип
4) Подвесная вывеска Логотип в виде стрелки налево
5) Наружная вывеска световые буквы
6) Буквы логотипа внутри офиса на мебели
7) Круглая световая рекламная вывеска с логом , где с с галочкой занимаем больше всего места
P.S. Лучше использовать лого с белым верхом и зеленым низом, но если вы считаете , что именно так лучше , а не иначе, то пожалуйста. Фото рисунков, если вы считаете, что лучше разместить, что то иное, то пожалуйста. Матовое стекло, это то, через которое ничего не видноhttps://drive.google.com/file/d/1o-L_lASr8NSt0kdKgJGlJGdJOTqBgRfy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kvZblYD0eaFY83E7Th1YHvqAR_04d7o1/view?usp=sharing
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