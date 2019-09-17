Необходимо сделать афишу и макет рекламной листовки для мероприятия «встреча для будущих мам на тему грудного вскармливания»
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- Дизайн афишиДизайн продукции1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
- $30
Разработать графический дизайн афишиДизайн афишиДизайн продукции15 заявокЗакрытмесяц назад
Приложение + сайт (dart + flutter) , посвящённый кампании студсовета. Наша тема - Древняя Греция , дизайн всего, что у нас было, могу скинуть. Цель сайта - чтобы люди нас узнали + знали расписание. Есть ...FlutterДизайн афишиСайты «под ключ»1 заявкаЗакрытгод назад
Мы фанатское объединение. Проводим совместные просмотры матчей любимой команды в баре, анонсируем это в соцсетях. Необходим макет афиши, например для Инстаграма. Но чтобы я мог его редактировать на каждый матч, менять дату и время, команду, ...Дизайн афишиИллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрытгод назад
Дизайн афиши под мероприятиеДизайн афишиНаружная рекламанет заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день коллеги, нужно сделать следующее: Дизайн афиши для акции "Осенний призыв в школу Yoga". (1080х1080) Пользователям предлагается купить со скидкой абонемент на занятия йогой на весь осенний сезон. Специальное предложение: 3 месяца по цене 2-х. Подробности в ...БрендбукДизайн афишиБаннеры3 исполнителяЗавершен3 года назад
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Нужно разработать дизайн афиши мероприятия [url=https://afisha.tut.by/other/master-klass-po-risovaniyu-na-vode-risuem-vesnu-cvety-nastroenie/]https://afisha.tut.by/other/master-klass-po-risovaniyu-na-vode-risuem-vesnu-cvety-nastroenie/[/url]Дизайн афишиДизайн продукции30 заявокЗакрыт4 года назад
Привет! Мы киностудия Kinoslovo! Мы проводим сценарную премию "Слово". В этом году церемония вручения премии состоится 7 апреля. Ищу креативного дизайнера,который сможет в кратчайшие сроки сотворить фирменный стиль для нашей премии (сайт: [url=https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpremia-slovo.ru%2Fru%23step-1&cc_key=]http://premia-slovo.ru/ru#step-1[/url]). Во-первых, нам нужен ...Дизайн афишиЗакрыт4 года назад
- $25
Разработать стильный дизайн для афиши https://afisha.tut.by/other/master-klass-po-sozdaniyu-valentinok-v-tekhnike-ebru/Дизайн афишиДизайн продукции24 заявкиЗакрыт4 года назад
- $23
Разработать стильный дизайн для афиши https://afisha.tut.by/other/master-klass-po-zhivopisi-na-vode-ebru/Дизайн афишиДизайн продукции38 заявокЗакрыт4 года назад
ТЗ прикреплено Обязательно указывайте стоимость и срокиДизайн афишиНаружная реклама29 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно разработать дизайн афишы (для соцсетей) для мероприятия. Примеры прикрепил к заданиюДизайн афишиЗавершен4 года назад
- $4
Необходимо сделать афишу по случаю открытия фуд корта.Дизайн афишиБаннеры15 заявокЗакрыт5 лет назад
- $30
Необходимо разработать стилистику и отверстать афишу формата А3 (для печати), посвещенную XXI открытым соревнованиям по флаинг диску "Лорд Новгород". Сайт соревнований - www.lord-novgorod.ru. Стилистика афиши – на усмотрение дизайнера. Весь текст и логотипы для верстки будут в ...Дизайн афишиДизайн продукции22 заявкиЗакрыт5 лет назад
Для мероприятия необходимо сделать дизайн нескольких афиш, 8-10 шт. Все будут использоваться на сайте и на улице (на бумаге, на самоклейке). Подробные размеры, примеры пришлю в личку.Дизайн афишиБаннеры1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $20
Нужен дизайн афиши мероприятия, формат А3. Тематика: детская творческие мастерская и встреча со святым Николаем. + нужен дизайн листовки, формат 1/3 А4 (210*98) тоже в новогоднем стиле, но это будет реклама театральной студии. На всё бюджет 20$Дизайн афишиЗавершен6 лет назад
Требуется дизайнер с опытом рисования афиш для постов в соц. сети и сайты с анонсом мероприятий, вечеринок и подобного. Нужно нарисовать дизайн афиши для анонса мероприятия. Сделать нужно сегодня-завтра. К заявке прикрепляйте портфолио строго по подобным ...Дизайн афишиДизайн продукции5 заявокЗакрыт7 лет назад
1) Перерабатывается и дополняется сайт дизайн-афиш.рф. 2) Сейчас в первой 10-ке по запросу дизайн афиш - когда-то был на первом месте - своими силами. 3) На новом сайте необходимо сохранить и улучшить позиции главной страницы, а так ...Дизайн афишиПоисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Ищу исполнителя, которые сможет разработать дизайн афиши, флаеров и билетов для театрального спектакля. Т.е. всего три макета. У меня есть прошлогодняя афиша, с которой нужно убрать некоторые слова, изменить дату и ...Дизайн афишиДизайн продукции2 исполнителяЗавершен7 лет назад
размер плаката: такой же как исходник по ссылке [url=https://yadi.sk/d/Qc1AgAky3ECocN]https://yadi.sk/d/Qc1AgAky3ECocN [/url] текст для плаката в приложенииисходник и варианты которые нравятся в приложени + логотип и шрифтыДизайн афишиВерстка полиграфии5 заявокЗакрыт7 лет назад