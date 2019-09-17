Заказать дизайн афиши

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  • Веб-приложение для избирательной кампании в институте

    Приложение + сайт (dart + flutter) , посвящённый кампании студсовета. Наша тема - Древняя Греция , дизайн всего, что у нас было, могу скинуть. Цель сайта - чтобы люди нас узнали + знали расписание.  Есть ...

    FlutterДизайн афиши
    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Дизайн афиши матча

    Мы фанатское объединение. Проводим совместные просмотры матчей любимой команды в баре, анонсируем это в соцсетях. Необходим макет афиши, например для Инстаграма.  Но чтобы я мог его редактировать на каждый матч, менять дату и время, команду, ...

    Дизайн афиши
    Иллюстрации и Рисунки14 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Баннер в пост инстаграм.

    Добрый день коллеги, нужно сделать следующее: Дизайн афиши для акции "Осенний призыв в школу Yoga". (1080х1080) Пользователям предлагается купить со скидкой абонемент на занятия йогой на весь осенний сезон. Специальное предложение: 3 месяца по цене 2-х. Подробности в ...

    БрендбукДизайн афиши
    Баннеры3 исполнителя
    Завершен
    3 года назад

  • Дизайн афиши

    $30

    Нужно разработать дизайн афиши  мероприятия [url=https://afisha.tut.by/other/master-klass-po-risovaniyu-na-vode-risuem-vesnu-cvety-nastroenie/]https://afisha.tut.by/other/master-klass-po-risovaniyu-na-vode-risuem-vesnu-cvety-nastroenie/[/url]

    Дизайн афиши
    Дизайн продукции30 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать дизайн афиши и полиграфической продукции

    Привет! Мы киностудия Kinoslovo! Мы проводим сценарную премию "Слово". В этом году церемония вручения премии состоится 7 апреля. Ищу креативного дизайнера,который сможет в кратчайшие сроки сотворить фирменный стиль для нашей премии (сайт: [url=https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpremia-slovo.ru%2Fru%23step-1&amp;cc_key=]http://premia-slovo.ru/ru#step-1[/url]). Во-первых, нам нужен ...

    Дизайн афиши
    Дизайн продукции1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн афиши

    $25

    Разработать стильный дизайн  для афиши https://afisha.tut.by/other/master-klass-po-sozdaniyu-valentinok-v-tekhnike-ebru/

    Дизайн афиши
    Дизайн продукции24 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн афиши спортивного мероприятия

    $30

    Необходимо разработать стилистику и отверстать афишу формата А3 (для печати), посвещенную XXI открытым соревнованиям по флаинг диску "Лорд Новгород". Сайт соревнований - www.lord-novgorod.ru.  Стилистика афиши – на усмотрение дизайнера. Весь текст и логотипы для верстки будут в ...

    Дизайн афиши
    Дизайн продукции22 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн афиши для фестиваля

    Для мероприятия необходимо сделать дизайн нескольких афиш, 8-10 шт. Все будут использоваться на сайте и на улице (на бумаге, на самоклейке). Подробные размеры, примеры пришлю в личку.

    Дизайн афиши
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн афиши + флаера

    $20

    Нужен дизайн афиши мероприятия, формат А3. Тематика: детская творческие мастерская и встреча со святым Николаем. + нужен дизайн листовки, формат 1/3 А4 (210*98) тоже в новогоднем стиле, но это будет реклама театральной студии. На всё бюджет 20$

    Дизайн афиши
    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн афиши-поста для инстаграма – анонс мероприятия

    Требуется дизайнер с опытом рисования афиш для постов в соц. сети и сайты с анонсом мероприятий, вечеринок и подобного. Нужно нарисовать дизайн афиши для анонса мероприятия. Сделать нужно сегодня-завтра.  К заявке прикрепляйте портфолио строго по подобным ...

    Дизайн афиши
    Дизайн продукции5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Продвижение сайта под низко- и средне- частотники

    1) Перерабатывается и дополняется сайт дизайн-афиш.рф. 2) Сейчас в первой 10-ке по запросу дизайн афиш - когда-то был на первом месте - своими силами. 3) На новом сайте необходимо сохранить и улучшить позиции главной страницы, а так ...

    Дизайн афиши
    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработать макет афиши, фраера и билета. Театральный спектакль

    Добрый день, уважаемые фрилансеры! Ищу исполнителя, которые сможет разработать дизайн афиши, флаеров и билетов для театрального спектакля. Т.е. всего три макета. У меня есть прошлогодняя афиша, с которой нужно убрать некоторые слова, изменить дату и ...

    Дизайн афиши
    Дизайн продукции2 исполнителя
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн афиши по подобию исходника

    размер плаката: такой же как исходник по ссылке [url=https://yadi.sk/d/Qc1AgAky3ECocN]https://yadi.sk/d/Qc1AgAky3ECocN [/url] текст для плаката в приложенииисходник и варианты которые нравятся в приложени + логотип и шрифты

    Дизайн афиши
    Верстка полиграфии5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад