Разработать дизайн афиши и полиграфической продукции

Привет! Мы киностудия Kinoslovo!

Мы проводим сценарную премию "Слово". В этом году церемония вручения

премии состоится 7 апреля. Ищу креативного дизайнера,который сможет в

кратчайшие сроки сотворить фирменный стиль для нашей премии (сайт: http://premia-slovo.ru/ru#step-1).

Во-первых, нам нужен дизайн афиши (3 варианта, к середине следующей недели).

Во-вторых, на основе дизайна афиши нужно сделать готовые к печати макеты

пригласительных, конвертов, бумажных пакетов и press wall.

Оплата по факту выполнения работ, но понимая количество и сложность работы, с вознаграждением скупиться не собираемся.

Очень надеюсь, что ты найдешься, наш идеальный дизайнер!