Разработать шаблоны для титульной картинки товара

Необходимо создать 20 различных шаблонов в стилистике вложенных файлов

Требования к шаблону

1. 1500 x 1500 px - размер картинки товара, соответственно шаблон должен использовать этот размер и располагатсья в верхней части изображения

2. Использование оттенков красного для привлечения внимания пользователя

3. Использование хорошо читаемых шрифтов (разных для 20 шаблонов) и размера шрифта не меньше, чем на примерах

4. Использование слов и их вариаций

- free shipping \ free delivery

- 2 day shipping

- fast and free \ fast'n' free

- sale \ mega sale и т.п.

- использование разнообразных иконок, указывающих на наличие товара на складе в США, быстрой доставки

Пожалуйста, укажите сроки и цену за выполнение данной задачи.