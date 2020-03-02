Разработать шаблоны для титульной картинки товара

Дизайн продукцииЗавершен6 заявок220 просмотров
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Необходимо создать 20 различных шаблонов в стилистике вложенных файлов

Требования к шаблону

1. 1500 x 1500 px - размер картинки товара, соответственно шаблон должен использовать этот размер и располагатсья в верхней части изображения

2. Использование оттенков красного для привлечения внимания пользователя

3. Использование хорошо читаемых шрифтов (разных для 20 шаблонов) и размера шрифта не меньше, чем на примерах

4. Использование слов и их вариаций

- free shipping \ free delivery

- 2 day shipping

- fast and free \ fast'n' free

- sale \ mega sale и т.п.

- использование разнообразных иконок, указывающих на наличие товара на складе в США, быстрой доставки

Пожалуйста, укажите сроки и цену за выполнение данной задачи.

4 года назад
tonykey
Тони 
40 летБельгия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
olga_ks
Ольга 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 часа назад
4 года назад
$50
1 день
WMZ
Задача выполнена в срок. Все пожаления учтены. Крайне рекомендую Ольгу для сотрудничества.
Спасибо за заказ! Рекомендую!
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